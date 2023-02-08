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كتانة للـLBCI: تم إنقاذ امرأة حامل مع ابنتها ولا زالوا على قيد الحياة

كتانة للـLBCI: م أنقاذ امرأة حامل مع ابنتها ولا زالوا على قيد الحياة

أكّد الأمين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة للـLBCI أنه في آخر عملية تم أنقاذ امرأة حامل مع ابنتها ولا زالوا على قيد الحياة.



واعتبر ان الأمل يبقى موجوداً بأن يتم العثور على أشخاص على قيد الحياة وعمليات الانقاذ للوفد اللبناني مستمرة.