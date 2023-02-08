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جعجع عرض التطورات مع فرونتسكا: لمساندة التحقيق في انفجار المرفأ وتشكيل لجنة تقص دولية
أخبار لبنان
2023-02-08 | 04:37
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جعجع عرض التطورات مع فرونتسكا: لمساندة التحقيق في انفجار المرفأ وتشكيل لجنة تقص دولية
جعجع عرض التطورات مع فرونتسكا
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فيرونتسكا في حضور عضو تكتل الجمهوريّة القويّة النائبة غادة ايوب، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارك سعد.
وقد تباحث المجتمعون في المستجدات على الساحتين اللبنانية والاقليمية، كما تطرقوا الى الوضع الانساني في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر.
وكانت مناسبة أكد جعجع في خلالها، لفيرونتسكا ضرورة اجراء الانتخابات البلدية والإختياريّة وتأمين المساعدة للبنان من أجل القيام بهذا الاستحقاق في موعده الدستوري، بغية قطع الطريق امام المجموعات والاحزاب التي تسعى الى منع حصوله او تأجيله.
كما توقف المجتمعون مطولاً عند حيثيات التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والحملة الممنهجة من أجل تجميد مساره المحلي، حيث شدد رئيس القوات على وجوب مساندة التحقيق من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تكشف وقائع هذه الجريمة وتساعد اللبنانيين في معرفة الحقيقة.
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انفجار المرفأ
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