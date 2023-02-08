وفد حزب الله بعد لقائه بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين أن يجلسوا ويتحاوروا

وفد حزب الله يزور بطريرك كيليلكيا للأرمن الكاثوليك

أشار وفد حزب الله بعد لقائه بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان الى أن الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو أن يجلسوا ويتحاوروا لانجاز الاستحقاق الرئاسي.



ولدى سؤاله عن الاجتماع الخماسي في فرنسا، أجاب: "لا أعرف أن أقرأ استحقاقاً من هذا النوع".