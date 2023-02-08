0min

ماذا يخبر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة عن انفجار أمس في مستشفى نبيه بري الحكومي؟

ماذا يخبر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة عن انفجار الأوكسيجين في مستشفى نبيه بري الحكومي؟

أكّد مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو أن خللاً وعطلاً ميكانيكياً في مولدات ضخّ "الأوكسيجين" أدى الى انفجار في مستشفى نبيه بري الحكومي أمس.



وأشار الى أنه لم تقع أية إصابات جراء، الانفجار مشدداً على أن مرضى غسيل الكلى تم نقلهم الى مستشفيات أخرى.