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العثور على لبنانيين تحت الانقاض في تركيا على قيد الحياة

العثور على لبنانيين تحت الانقاض في تركيا على قيد الحياة





يتم العثور تدريجياً على لبنانيين أحياء تحت الانقاض في تركيا وعمليات البحث لا زالت جارية.