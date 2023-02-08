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بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع بعد ظهر الاثنين المقبل

بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع بعد ظهر الاثنين المقبل



دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع في ١٣ شباط ٢٠٢٣.