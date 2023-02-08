الصحة تؤكد العمل لاعادة العمل في مستشفى نبيه بري الحكومي إلى وضعه الطبيعي

الصحة تؤكد العمل لاعادة العمل في مستشفى نبيه بري الحكومي إلى وضعه الطبيعي



أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة أنه "إثر حادثة تسرب الاوكسجين من المولد في مستشفى النبطية - الرئيس نبيه بري الحكومي، والذي اقتصرت اضراره على المادية، قامت وزارة الصحة وبالتنسيق مع إدارة المستشفى بنقل جميع المرضى، ليل البارحة، الى المستشفيات المجاورة في المحافظة. وسارع فريق تقني، بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى كشف ميداني في المستشفى لاستبيان اسباب الحادثة. ولم تسجل اية اصابة بين الطواقم الطبية والتمريضية العاملة في المستشفى أو بين المرضى.



وأشار في بيان الى أنه صباح اليوم قامت مديرية العناية الطبية بنقل جميع مرضى غسل الكلى الى المستشفيات المجاورة.



وأكد ان التنسيق جارٍ مع ادارة المستشفى لإعادة العمل فيها بصورة طبيعية وفي اسرع وقت ممكن".