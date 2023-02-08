الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء.. الاسمر: لدمج الراتبين في القطاع العام الى صلب الراتب

أخبار لبنان
2023-02-08 | 05:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء.. الاسمر: لدمج الراتبين في القطاع العام الى صلب الراتب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء.. الاسمر: لدمج الراتبين في القطاع العام الى صلب الراتب

ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء الاسمر: لضرورة دمج الراتبين في القطاع العام الى صلب الراتب

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء، في السرايا الحكومي.

وكان رئيس الحكومة قد إجتمع صباحا مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي أعلن بعد اللقاء أنه جرى البحث في مسألة الإنتاجية  التي طرحت ورفع بدل النقل في القطاع العام على أن تشمل الإنتاجية كل مسميات القطاع العام، أي المؤسسات العامة، المصالح المستقلة، البلديات واتحادات البلديات، المستشفيات الحكومية، الضمان الإجتماعي وتلفزيون لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعويض النقل.
 
وقال: "وطرحنا التعجيل في إعطاء هذه الإنتاجية ومبدأ ان يدمج الراتبان في مقابل أساس الراتب في القطاع العام الى صلب الراتب حتى يتقاضى الموظف لدى ترك عمله تعويضا لائقا، فالموظف لا يزال يتقاضى تعويضه على سعر ١٥٠٠ ليرة لبنانية".

وأضاف: "طرحنا واقعا يتعلق بالقطاع العام وهو توقف الدوائر العقارية عن أداء واجباتها بسبب الملاحقات القضائية، وطلبنا من دولة الرئيس الاتصال بالمعنيين لتعجيل إجراء ما يلزم في حدود القانون،  فهناك أناس مظلومون في هذه التوقيفات، طبعا هناك أناس تتقاضى رشاوى، ولذا يجب أن تتوسع التحقيقات تجاه الراشي والمرتشي".

آخر الأخبار

أخبار لبنان

الاسمر

ميقاتي

الحكومة

LBCI التالي
فريق الانقاذ اللبناني نجح في انقاذ امرأة تركية حامل وطفلتها وعدد من العالقين تحت الانقاض (فيديو وصور)
الصحة تؤكد العمل لاعادة العمل في مستشفى نبيه بري الحكومي إلى وضعه الطبيعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-25

ميقاتي التقى وفدا من لجنة التربية النيابية.. مراد: نحاول تقريب وجهات النظر بين الأساتذة والوزارة والحكومة

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-18

ميقاتي بعد جلسة الحكومة: عندما يجتمع مجلس الوزراء يجتمع من اجل خدمة المواطن وليس للمناكفة وانا حريص على وحدة مجلس الوزراء وكانت الاجواء مريحة في الجلسة

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-18

مصادر وزارية للـLBCI: الوزير وليد فياض لن يتدخل في قرار رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال الحايك في حضور أو عدم حضور جلسة مجلس الوزراء لا سيما وأن الدعوة أتت من رئيس الحكومة وهو لا يريد الإلتفاف على ما قام به الرئيس ميقاتي

LBCI
صحف اليوم
2023-01-10

ميقاتي يحشر باسيل بدعوة الحكومة لجلسة "كهربائية" الأسبوع المقبل (الشرق الأوسط)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
09:28

وزارة الزراعة: شحنة سلفات الامونيوم مطابقة لما هو مصرّح عنه

LBCI
أخبار لبنان
09:18

الرئيس السوري يستقبل الوفد الوزاري اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
08:38

قاسم: حزب الله مهتم بانتخاب رئيس للجمهورية وندعو من يتصرّف معنا بعدائية الى الحوار

LBCI
أخبار لبنان
08:26

انقاذ خمسة لبنانيين.. فماذا عن البقية؟

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
09:28

وزارة الزراعة: شحنة سلفات الامونيوم مطابقة لما هو مصرّح عنه

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-07

الخارجية تدعو اللبنانيين في سوريا وتركيا إلى التقيد بإجراءات وإرشادات السلطات المختصة

LBCI
منوعات
2022-12-11

بعد عرض مسلسل هاري وميغان... وزير الخارجية البريطاني يدافع عن العائلة الملكية

LBCI
أخبار دولية
08:23

البحث عن ناجين من كارثة زلزال شرق المتوسط مُستمرٌ...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:26

انقاذ خمسة لبنانيين.. فماذا عن البقية؟

LBCI
أخبار دولية
08:23

البحث عن ناجين من كارثة زلزال شرق المتوسط مُستمرٌ...

LBCI
أخبار دولية
08:19

الفرق اللبنانية تحاول المؤازرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين

LBCI
أخبار لبنان
08:16

عناصر الإنقاذ ما زالوا يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.. كيف هو المشهد من بلدة العثمانية التركية؟

LBCI
أخبار لبنان
06:43

وفد من القوات زار يازجي معزيا بتكليف من جعجع.. كرم: نتمنى الا يكون لقاء بكركي صوريا لنتمكن من انتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
06:20

وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقائه معوض: لسنا في موقع التخلي عن بعضنا البعض.. معوض: الاساس في الاستحقاق الرئاسي هو المشروع وليس الشخص

LBCI
أخبار لبنان
04:51

ماذا يخبر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة عن انفجار أمس في مستشفى نبيه بري الحكومي؟

LBCI
أخبار لبنان
04:47

وفد حزب الله بعد لقائه بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين أن يجلسوا ويتحاوروا

LBCI
أخبار لبنان
04:07

العثور على لبنانيين تحت الانقاض في تركيا على قيد الحياة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
11:50

معلومات الـLBCI: جميع المسجلين لدى سفارة لبنان في أنقرة والذين فُقد الاتصال بهم سابقاً تم العثور عليهم في حين لا تزال أعمال البحث جارية عن الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم مِن غير المسجّلين ومن بينهم ثلاثة اشخاص جرى تحديد مكانهم قبل ساعات

LBCI
حال الطقس
23:52

المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
امن وقضاء
01:45

اليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج..

LBCI
امن وقضاء
01:34

المعلومات الأولية للـLBCI: انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لماذا يعتبر لبنان من البلدان الناشطة زلزالياً؟

LBCI
امن وقضاء
06:59

معلومات للـLBCI: الرئيس السوري بشار الاسد يلتقي بعد قليل الوفد الوزاري اللبناني الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ويضمّ وزير الاشغال ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الزراعة ومستشارين ومسؤولين في الوزارات الأربع

LBCI
خبر كاذب
11:33

اليكم الرواية الحقيقية لصورة الطفل الذي "يبكي والديه اثر الزلزال"...

LBCI
خبر كاذب
11:51

صورة لكلب بجانب صاحبه العالق اثر زلزال... قديمة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة