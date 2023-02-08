شقير زار المفتي دريان: تأكيد على ضرورة الإسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية لجميع اللبنانيين

شقير زار المفتي دريان

زار رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم في دار الفتوى، وهنأه بسلامته.



وكانت الزيارة مناسبة للتطرق الى الأوضاع السياسية وتداعيات الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية على مختلف نواحي الحياة في لبنان. وقد تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية لجميع اللبنانيين وتشكيل حكومة جديدة على أن يكون من أولويتهما الإستجابة لكل متطلبات إنقاذ البلاد.