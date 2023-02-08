وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقائه معوض: لسنا في موقع التخلي عن بعضنا البعض.. معوض: الاساس في الاستحقاق الرئاسي هو المشروع وليس الشخص

أكد وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقائه النائب ميشال معوض أن "قناعات مشتركة كالسيادة والاصلاح والوحدة الوطنية جمعتنا مع معوض منذ اليوم الاول من الاستحقاق الرئاسي ولكن منذ الاساس اتفقنا على أن المسألة ليست شخصية ونؤكد على أننا في موقع النقاش المشتر"كوشدد اللقاء الديمقراطي على أننا لسنا في موقع التخلي عن بعضنا البعض.من جهته، اعتبر معوض ان "الاساس في الاستحقاق الرئاسي هو المشروع وليس الشخص وترشيحي هو عنوان أولي لخارطة طريق ومشروع سياسي حي جدي لجميع اللبنانيين"كما أكد انه "علينا أن نخوض هذه المواجهة مع بعضنا البعض ولن نساوم على مشروعنا".