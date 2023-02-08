عناصر الإنقاذ ما زالوا يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.. كيف هو المشهد من بلدة العثمانية التركية؟

مشاهد الدمار في كل مكان، وقد ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11200 بحسب آخر الأرقام الرسمية التركية والسورية.



في هذا الوقت وعلى الرغم من مرور الوقت وضيق هامش البقاء على قيد الحياة، ما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.