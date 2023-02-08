انقاذ خمسة لبنانيين.. فماذا عن البقية؟

انقاذ خمسة لبنانيين.. فماذا عن البقية؟



وسط العمليات المستمرة تم انقاذ خمسة لبنانيين هم باسل حبقوق وام من آل عجاج مع اولاردها الثلاثة من تحت الانقاض وهم لا يزالون على قيد الحياة. فماذا عن البقية؟