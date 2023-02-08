ميقاتي للادارات والمؤسسات العامة والبلديات: لسداد المستحقات والمتأخرات لكهرباء لبنان المتوجبة عليكم

طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في تعميم، من كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان والعمل على سداد كافة المستحقات والمتأخرات المتوجبة عليهم.



وجاء في التعميم:



"في إطار تنفيذ خطة الطوارىء الوطنية القطاع الكهرباء، ولما كان يتبين أن الكثير من الإدارات العامة والمؤسسات العامة عليها متوجبات متأخرة لصالح مؤسسات كهرباء لبنان ما من شأنه ان يؤثر على الإيرادات لهذه المؤسسة، يطلب إليكم التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان والعمل على سداد كافة المستحقات والمتأخرات المتوجبة عليكم".