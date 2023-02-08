وفد من القوات زار يازجي معزيا بتكليف من جعجع.. كرم: نتمنى الا يكون لقاء بكركي صوريا لنتمكن من انتخاب رئيس

وفد من القوات زار يازجي معزيا بتكليف من جعجع..

أعلن النائب فادي كرم بعد لقاء وفد من تكتل الجمهورية القوية بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في المقر البطريركي في البلمند أننا "قمنا بزيارة غبطة البطريرك يوحنا العاشر كوفد من القوات اللبنانية وقدمنا التعازي بضحايا زلزال تركيا وسوريا، كما تبادلنا الاراء حول الوضع السياسي المأزوم في لبنان واستمعنا الى ارشادات البطريرك الذي شدد على ضرورة ايجاد حل سريع لرئاسة الجمهورية لأن البلد لا ينتظم الا بوجود رئيس للجمهورية. كما تحدثنا في ظروف البلد وشددنا على اهمية التعاون بين السلطتين السياسة والكهنوتية، كما حملنا رسالة لرئيس حزب القوات للخروج من الأزمة السياسية".



واوضح كلام: "كحزب قوات لبنانية نخوض معركة في مجلس النواب في كل جلسة لتسهيل وصول رئيس للجمهورية"، ورأى أن "الفريق الآخر يضع يده على السلطة، واليوم هناك دعوة من السلطة الكنسية للقاء مسيحي - مسيحي دعت اليه بكركي، وقدمنا كحزب قوات لبنانية طرحا للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي لنجاح هذه المبادرة ولانتاج حل عن هذا اللقاء"، ولفت الى انه "يجب ان يكون هناك تجرد وتفاهم بين الافرقاء المسيحيين".



وعما اذا كان يجب ان يكون رئيس الجمهورية لكل لبنان وليس فقط للمسيحيين، اكد ان "الموضوع في مجلس النواب والحوار داخل جلسات الانتخاب، كي نخرج برئيس يمثل اكثرية الاطراف السياسية في لبنان".



وتمنى الا يكون لقاء بكركي "صوريا فقط لنتمكن من الوصول إلى حل في ملف انتخاب رئيس للجمهورية. فالتباين السياسي حق ولكن يجب ان ينتهي باحترام الدستور والديموقراطية".