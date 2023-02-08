الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
جبل لبنان
10
o
متن
11
o
كسروان
11
o
الشمال
10
o
الجنوب
11
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
جبل لبنان
10
o
متن
11
o
كسروان
11
o
الشمال
10
o
الجنوب
11
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفد من القوات زار يازجي معزيا بتكليف من جعجع.. كرم: نتمنى الا يكون لقاء بكركي صوريا لنتمكن من انتخاب رئيس
أخبار لبنان
2023-02-08 | 06:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وفد من القوات زار يازجي معزيا بتكليف من جعجع.. كرم: نتمنى الا يكون لقاء بكركي صوريا لنتمكن من انتخاب رئيس
2
min
وفد من القوات زار يازجي معزيا بتكليف من جعجع.. كرم: نتمنى الا يكون لقاء بكركي صوريا لنتمكن من انتخاب رئيس
وفد من القوات زار يازجي معزيا بتكليف من جعجع..
أعلن النائب فادي كرم بعد لقاء وفد من تكتل الجمهورية القوية بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في المقر البطريركي في البلمند أننا "قمنا بزيارة غبطة البطريرك يوحنا العاشر كوفد من القوات اللبنانية وقدمنا التعازي بضحايا زلزال تركيا وسوريا، كما تبادلنا الاراء حول الوضع السياسي المأزوم في لبنان واستمعنا الى ارشادات البطريرك الذي شدد على ضرورة ايجاد حل سريع لرئاسة الجمهورية لأن البلد لا ينتظم الا بوجود رئيس للجمهورية. كما تحدثنا في ظروف البلد وشددنا على اهمية التعاون بين السلطتين السياسة والكهنوتية، كما حملنا رسالة لرئيس حزب القوات للخروج من الأزمة السياسية".
واوضح كلام: "كحزب قوات لبنانية نخوض معركة في مجلس النواب في كل جلسة لتسهيل وصول رئيس للجمهورية"، ورأى أن "الفريق الآخر يضع يده على السلطة، واليوم هناك دعوة من السلطة الكنسية للقاء مسيحي - مسيحي دعت اليه بكركي، وقدمنا كحزب قوات لبنانية طرحا للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي لنجاح هذه المبادرة ولانتاج حل عن هذا اللقاء"، ولفت الى انه "يجب ان يكون هناك تجرد وتفاهم بين الافرقاء المسيحيين".
وعما اذا كان يجب ان يكون رئيس الجمهورية لكل لبنان وليس فقط للمسيحيين، اكد ان "الموضوع في مجلس النواب والحوار داخل جلسات الانتخاب، كي نخرج برئيس يمثل اكثرية الاطراف السياسية في لبنان".
وتمنى الا يكون لقاء بكركي "صوريا فقط لنتمكن من الوصول إلى حل في ملف انتخاب رئيس للجمهورية. فالتباين السياسي حق ولكن يجب ان ينتهي باحترام الدستور والديموقراطية".
آخر الأخبار
أخبار لبنان
القوات
يازجي معزيا
جعجع
لقاء بكركي
التالي
عناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني بدأوا أعمال البحث والإنقاذ في مدينتي البستان التركية وجبلة السورية (صور)
ميقاتي للادارات والمؤسسات العامة والبلديات: لسداد المستحقات والمتأخرات لكهرباء لبنان المتوجبة عليكم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-01-23
رياشي زار بكركي موفدا من جعجع: العلاقة بين القوات وسيد الصرح أكثر من جيدة بل ممتازة
أخبار لبنان
2023-01-23
رياشي زار بكركي موفدا من جعجع: العلاقة بين القوات وسيد الصرح أكثر من جيدة بل ممتازة
0
أخبار لبنان
04:37
جعجع عرض التطورات مع فرونتسكا: لمساندة التحقيق في انفجار المرفأ وتشكيل لجنة تقص دولية
أخبار لبنان
04:37
جعجع عرض التطورات مع فرونتسكا: لمساندة التحقيق في انفجار المرفأ وتشكيل لجنة تقص دولية
0
أخبار لبنان
2023-02-07
ستريدا جعجع: لتاريخ اليوم مرشحنا هو ميشال معوض ومن واجباتنا حماية بكركي
أخبار لبنان
2023-02-07
ستريدا جعجع: لتاريخ اليوم مرشحنا هو ميشال معوض ومن واجباتنا حماية بكركي
0
آخر الأخبار
2023-02-07
ستريدا جعجع من بكركي: لتاريخ اليوم مرشحنا هو ميشال معوض
آخر الأخبار
2023-02-07
ستريدا جعجع من بكركي: لتاريخ اليوم مرشحنا هو ميشال معوض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
09:28
وزارة الزراعة: شحنة سلفات الامونيوم مطابقة لما هو مصرّح عنه
امن وقضاء
09:28
وزارة الزراعة: شحنة سلفات الامونيوم مطابقة لما هو مصرّح عنه
0
أخبار لبنان
09:18
الرئيس السوري يستقبل الوفد الوزاري اللبناني
أخبار لبنان
09:18
الرئيس السوري يستقبل الوفد الوزاري اللبناني
0
أخبار لبنان
08:38
قاسم: حزب الله مهتم بانتخاب رئيس للجمهورية وندعو من يتصرّف معنا بعدائية الى الحوار
أخبار لبنان
08:38
قاسم: حزب الله مهتم بانتخاب رئيس للجمهورية وندعو من يتصرّف معنا بعدائية الى الحوار
0
أخبار لبنان
08:26
انقاذ خمسة لبنانيين.. فماذا عن البقية؟
أخبار لبنان
08:26
انقاذ خمسة لبنانيين.. فماذا عن البقية؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
09:28
وزارة الزراعة: شحنة سلفات الامونيوم مطابقة لما هو مصرّح عنه
امن وقضاء
09:28
وزارة الزراعة: شحنة سلفات الامونيوم مطابقة لما هو مصرّح عنه
0
أخبار لبنان
2023-02-07
الخارجية تدعو اللبنانيين في سوريا وتركيا إلى التقيد بإجراءات وإرشادات السلطات المختصة
أخبار لبنان
2023-02-07
الخارجية تدعو اللبنانيين في سوريا وتركيا إلى التقيد بإجراءات وإرشادات السلطات المختصة
0
منوعات
2022-12-11
بعد عرض مسلسل هاري وميغان... وزير الخارجية البريطاني يدافع عن العائلة الملكية
منوعات
2022-12-11
بعد عرض مسلسل هاري وميغان... وزير الخارجية البريطاني يدافع عن العائلة الملكية
0
أخبار دولية
08:23
البحث عن ناجين من كارثة زلزال شرق المتوسط مُستمرٌ...
أخبار دولية
08:23
البحث عن ناجين من كارثة زلزال شرق المتوسط مُستمرٌ...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:26
انقاذ خمسة لبنانيين.. فماذا عن البقية؟
أخبار لبنان
08:26
انقاذ خمسة لبنانيين.. فماذا عن البقية؟
0
أخبار دولية
08:23
البحث عن ناجين من كارثة زلزال شرق المتوسط مُستمرٌ...
أخبار دولية
08:23
البحث عن ناجين من كارثة زلزال شرق المتوسط مُستمرٌ...
0
أخبار دولية
08:19
الفرق اللبنانية تحاول المؤازرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين
أخبار دولية
08:19
الفرق اللبنانية تحاول المؤازرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين
0
أخبار لبنان
08:16
عناصر الإنقاذ ما زالوا يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.. كيف هو المشهد من بلدة العثمانية التركية؟
أخبار لبنان
08:16
عناصر الإنقاذ ما زالوا يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.. كيف هو المشهد من بلدة العثمانية التركية؟
0
أخبار لبنان
06:43
وفد من القوات زار يازجي معزيا بتكليف من جعجع.. كرم: نتمنى الا يكون لقاء بكركي صوريا لنتمكن من انتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:43
وفد من القوات زار يازجي معزيا بتكليف من جعجع.. كرم: نتمنى الا يكون لقاء بكركي صوريا لنتمكن من انتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
06:20
وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقائه معوض: لسنا في موقع التخلي عن بعضنا البعض.. معوض: الاساس في الاستحقاق الرئاسي هو المشروع وليس الشخص
أخبار لبنان
06:20
وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقائه معوض: لسنا في موقع التخلي عن بعضنا البعض.. معوض: الاساس في الاستحقاق الرئاسي هو المشروع وليس الشخص
0
أخبار لبنان
04:51
ماذا يخبر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة عن انفجار أمس في مستشفى نبيه بري الحكومي؟
أخبار لبنان
04:51
ماذا يخبر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة عن انفجار أمس في مستشفى نبيه بري الحكومي؟
0
أخبار لبنان
04:47
وفد حزب الله بعد لقائه بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين أن يجلسوا ويتحاوروا
أخبار لبنان
04:47
وفد حزب الله بعد لقائه بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين أن يجلسوا ويتحاوروا
0
أخبار لبنان
04:07
العثور على لبنانيين تحت الانقاض في تركيا على قيد الحياة
أخبار لبنان
04:07
العثور على لبنانيين تحت الانقاض في تركيا على قيد الحياة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
11:50
معلومات الـLBCI: جميع المسجلين لدى سفارة لبنان في أنقرة والذين فُقد الاتصال بهم سابقاً تم العثور عليهم في حين لا تزال أعمال البحث جارية عن الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم مِن غير المسجّلين ومن بينهم ثلاثة اشخاص جرى تحديد مكانهم قبل ساعات
آخر الأخبار
11:50
معلومات الـLBCI: جميع المسجلين لدى سفارة لبنان في أنقرة والذين فُقد الاتصال بهم سابقاً تم العثور عليهم في حين لا تزال أعمال البحث جارية عن الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم مِن غير المسجّلين ومن بينهم ثلاثة اشخاص جرى تحديد مكانهم قبل ساعات
2
حال الطقس
23:52
المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
23:52
المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة
3
امن وقضاء
01:45
اليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج..
امن وقضاء
01:45
اليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج..
4
امن وقضاء
01:34
المعلومات الأولية للـLBCI: انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة
امن وقضاء
01:34
المعلومات الأولية للـLBCI: انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لماذا يعتبر لبنان من البلدان الناشطة زلزالياً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لماذا يعتبر لبنان من البلدان الناشطة زلزالياً؟
6
امن وقضاء
06:59
معلومات للـLBCI: الرئيس السوري بشار الاسد يلتقي بعد قليل الوفد الوزاري اللبناني الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ويضمّ وزير الاشغال ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الزراعة ومستشارين ومسؤولين في الوزارات الأربع
امن وقضاء
06:59
معلومات للـLBCI: الرئيس السوري بشار الاسد يلتقي بعد قليل الوفد الوزاري اللبناني الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ويضمّ وزير الاشغال ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الزراعة ومستشارين ومسؤولين في الوزارات الأربع
7
خبر كاذب
11:33
اليكم الرواية الحقيقية لصورة الطفل الذي "يبكي والديه اثر الزلزال"...
خبر كاذب
11:33
اليكم الرواية الحقيقية لصورة الطفل الذي "يبكي والديه اثر الزلزال"...
8
خبر كاذب
11:51
صورة لكلب بجانب صاحبه العالق اثر زلزال... قديمة؟
خبر كاذب
11:51
صورة لكلب بجانب صاحبه العالق اثر زلزال... قديمة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store