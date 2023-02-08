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الباقري من عين التينة: لبنان سيببقى في موقع القوة في مواجهة كل محاولات الحصار

أخبار لبنان
2023-02-08 | 07:12
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الباقري من عين التينة: لبنان سيببقى في موقع القوة في مواجهة كل محاولات الحصار
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الباقري من عين التينة: لبنان سيببقى في موقع القوة في مواجهة كل محاولات الحصار

الباقري من عين التينة: لبنان سيببقى في موقع القوة في مواجهة كل محاولات الحصار

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، خلال مؤتمر صحفي من عين التينة، "أننا على ثقة تامة أن المقاومة ولبنان سيبقيان في موقع القوة لمواجهة كل محاولات الحصار"، معتبراً أن "اعداء المنطقة يمارسون الحصار الظالم لإضعاف ارادة الشعب اللبناني".

وقال باقري إن "مستقبل لبنان يصنع من ارادة شعبه، وايران ستبقى داعمة للشعب اللبناني الشقيق".

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