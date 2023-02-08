الرئيس السوري يستقبل الوفد الوزاري اللبناني

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الوفا الوزاري اللبناني الذي يزور سوريا جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب.



ويضمّ الوفد وزراء الاشغال والشؤون الاجتماعية والزراعة ومستشارين ومسؤولين في الوزارات الأربع.

ونقل أعضاء الوفد للرئيس الأسد تعازي وتضامن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجميع أعضاء الحكومة مع سورية إثر الزلزال الذي تعرضت له، مؤكّدين أنّ هذه الزيارة تأتي لتقديم واجب العزاء وواجب المساعدة؛ لأنّ اللبنانيين يعتبرون أنفسهم شركاء بالحزن لما حصل وعليهم الوقوف مع الشعب السوري في هذه المحنة.



واستعرض أعضاء الوفد للرئيس السوري الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال من أجل تقديم المساعدة والتنسيق مع المؤسسات السورية التي تعمل على الأرض للإنقاذ والإغاثة، مشيرين إلى استعداد لبنان لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات التي ترد إلى سورية من أيّ دولة أو جهة.



وشكر الرئيس الأسد بدوره الوفد على الإجراءات العملية التي قامت بها الحكومة اللبنانية من أجل تقديم وتسهيل وصول المساعدات إلى سورية والتي تحقق آثاراً فعلية على الأرض وتترك أثراً معنوياً لدى الشعب السوري.



وأكّد الأسد أهمية التعاون بين لبنان وسورية في جميع المجالات انطلاقاً من الإمكانيات التي يمتلكها البلدان والمصالح المشتركة التي تجمعهما.