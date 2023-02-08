النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": مشهد الدمار جراء الزلزال يدمي القلوب ونتضامن مع تركيا وسوريا وللعبرة علينا أن نكون متصالحين مع جميع الدول لكي يكونوا جنبنا في حال حصل في لبنان كما حصل في الدول الشقيقة

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