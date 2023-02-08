أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": التدخل الطائفي في القضاء أمر مرفوض لأن هذا الأمر لا يخدم التحقيق بانفجار المرفأ ولا البلد ونطالب بتحقيق دولي في هذا الملف

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