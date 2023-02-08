الإدعاء على 41 شخصاً في دائرة الزلقا العقارية

الإدعاء على 41 شخصاً في دائرة الزلقا العقارية

انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة