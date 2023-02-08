أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": كتلة "الاعتدال الوطني" لم تضع ورقة بيضاء يوما وشعار لبنان الجديد للدلالة على أن الاصطفافات لن توصلنا إلى أي مكان

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