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الأب أبو طقّة في عيد مار مارون رفع الصلوات لأجل انتخاب رئيس للجمهوريّة: للعودة إلى القيم وإعادة النظر في سلوكيّات كلّ الفرقاء
أخبار لبنان
2023-02-09 | 02:50
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الأب أبو طقّة في عيد مار مارون رفع الصلوات لأجل انتخاب رئيس للجمهوريّة: للعودة إلى القيم وإعادة النظر في سلوكيّات كلّ الفرقاء
بمناسبة عيد مار مارون، إحتفل المدبّر العام في الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة الأب ميشال أبو طقّة بالقدّاس الإلهي في دير مار مارون – العاصي، بمشاركة رئيس دير مار مارون العاصي الأب ليشع سرّوع، ورئيس دير مار أنطونيوس زحله الأب موسى عقيقي، وعدد من الكهنة والرهبان والراهبات، بحضور العقيد الركن طوني منصور ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد اللواء التاسع العميد كمال نهرا، وممثل مدير المخابرات العقيد ملحم حدشيتي والسيدين ابراهيم الصقر ونصري غصوب، وحشد من المؤمنين.
الأب أبو طقّة
وشدد المدبّر العام الأب أبو طقّة في عظته على أن مار مارون ليس حكرًا على الموارنة، إنّه قدوةً مسيحيّة، روحانيّته قامت على محبّة الصّليب.
واشار إلى أننا حوّلنا المارونيّة إلى مارونيّةٍ سياسيّة، إلى مارونيّةٍ أفرغت من حقائقها الأساسيّة، مؤكدا أن المارونيّة هي وتبقى كنيسةٌ تعكس حضور المسيح وفعله في العالم وهي أمّةٌ من المؤمنين بالإنجيل وبالخلاص الذي نرجوه ونعمل على بلوغه بواسطة الالتزام بعيش القيم الإنجيليّة الّتي مكّنت مارون وتلاميذه والآباء القديسين شربل ورفقا ونعمة الله والأخ اسطفان والعديد من أبناء كنيستنا من الوصول إلى الملكوت.
وأكّد أنه على كلّ مارونيّ لا بل وعلى كلّ مسيحيّ أن يتحلّى بهذه المميزات، معتبرا أن المارونيّة ليست واقعًا اجتماعيّاً، إنّها دعوةٌ لعيش الحقيقة المطلقة أي الاتحاد بالله عبر محبّة القريب.
وقال الاب أبو طقّة:" من هنا، المارونيّة هي انفتاح على الجميع دون تمييز، وهي تتطلبّ من الجميع أيضًا أن يحترموها وينفتحوا عليها. ارتباط الموارنة بلبنان ليس ارتباطًا عابرًا، والكنيسة المارونيّة ليست بحاجة لشهادة أحدٍ للإقرار بدورها ودور الموارنة في قيام الكيان اللبنانيّ في الشراكة مع المكونات اللبنانيّة الشقيقة على تعدّدها، فنحن جميعنا أبناء وطنٍ واحدٍ يجسّد بالنسبة لنا القيم الأساسيّة من انفتاحٍ وحريّةٍ ومحبّة، وينبغي أن تتضافر جهود الجميع للحفاظ على هذا الوطن الرسالة".
ودعا القادة السياسيين والعاملين في الشأن العام للعودة إلى القيم الّتي من شأنها أن تحقّق حياة الوطن والمواطن وفق معايير الكرامة الإنسانيّة والتضامن الاجتماعي لمواجهة التحديات، وإعادة النظر في سلوكيّات كلّ الفرقاء لكي يعود لهذا الوطن وجهه الحقيقي، كوطن-رسالة.
ورفع الأب أبو طقّة الصلوات لأجل انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة: "يحمي الوطن، لينتظم عمل المؤسسات الدستوريّة".
الاب ليشع
ثم أقيمت مأدبة غداء بعد القدّاس، ألقى خلالها الأب ليشع سرّوع كلمة شكر فيها جميع الأصدقاء المؤمنين والمضحّين في سبيل إنجاح هذه الرسالة، وذكر المحاور الجديدة لرسالة الرهبانيّة في منطقة العاصي في المرحلة الحالية والمقبلة.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى ما تقوم به على الصعيد الروحي والرعائي والإجتماعي والإنمائي، تنوي الرهبانيّة إكمال ترميم مبنى ومحيط دير مار مارون – العاصي بالتعاون مع جامعة الروح القدس – الكسليك والسفارة الهنغاريّة، وقد وضعت أراضيها بتصرّف الجيش اللبناني لإنجاز المشاريع التي يقوم بها في هذه المنطقة، وتقوم بتأسيس جمعيّة "رسالة العاصي" بالتعاون مع آل افرام وغيرهم، كما تحضّر لإطلاق مشروع تربوي يعود بالخير على أبناء المنطقة.
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عيد ما مارون
انتخاب رئيس
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