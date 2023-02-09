الراعي في قداس عيد مار مارون: يدعونا للرجوع إلى هويتنا المارونية التي ترفض التقوقع والمصالح الضيقة

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ عيد مار مارون يدعونا للعودة إلى هويتنا التي لم تكن يوماً ترمز إلى التقوقع.ولفت الراعي، خلال ترؤسه قداس عيد مار مارون في بكركي، إلى أننا لا نعيش فقط الحزن على الحالة التي نحن فيها، إنما نبكي على ما حصل من حولنا من جراء الزلزال الكبير، ونشكر الله أنه حمى لبنان من هذه الهزة الكبيرة.وأشار إلى أنّ الأرزة ليست رمز لبنان فقط، فهي رمز للكنيسة أيضًا، المتركزة في لبنان، وهذه المميزات في هويتنا لا يجب أن نتجاهلها، معتبرًا أنّ من لا يعرف ماضيه يجهل حاضره.وقال الراعي:" الذي يجهل جذوره يعيش بالفوضى والفساد. ومن يجهل ماضيه، يجهل واقعه ومستقبله"،مشيرا إلى أن هذا العيد يدعونا للرجوع إلى هويتنا المارونية التي ترفض التقوقع والمصالح الضيقة.