لا إنترنت وخطوط هاتفية في الشويفات والاهالي يناشدون هيئة اوجيرو

لا إنترنت وخطوط هاتفية في الشويفات...



سكان منطقة الشويفات معزولون منذ اربعة ايام عن شبكة الإنترنت والخطوط الهاتفية الارضية عبر خدمة اوجيرو ، ولدى مراجعتهم المعنيين، لم يتلقوا اي جواب أو تفسير كاف عن ألاسباب أو المدة التي سيستمر فيها هذا الانقطاع، علما ان المنطقة تعج بالمؤسسات والشركات المعطلة عملها جراء هذا الأمر، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وناشد أهالي منطقة الشويفات المسؤولين في هيئة اوجيرو العمل سريعا على إصلاح الأعطال، واعادة الوضع إلى طبيعته.