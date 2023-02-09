باسيل: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقاً مارونياً بل لبنانياً

باسيل من المقر البطريركي في البلمند: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقاً مارونياً بل لبنانياً



أكّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل من المقر البطريركي في البلمند أنّ الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقاً مارونياً بل لبنانياً، وقال: "نحن ملزمون على الاتفاق لانتخاب رئيس بالاكثرية المطلوبة".



وشدد بعد لقائه بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي على أنه ليس لدينا ترف الوقت، مشيراً الى أنه أكّد التجاوب مع كلّ المساعي.



واعتبر أن اللبنانيين شعب منكوب لكنه شعب مضياف ويساعد.