المطران عبد الساتر يطالب بانتخاب رئيس "حتى لا تتغيّر هوية لبنان"

عبد الساتر يطالب بانتخاب رئيس "حتى لا تتغيّر هوية لبنان"



طالب راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر بانتخاب رئيس للجمهورية حتى لا تتغيّر هوية لبنان وحتى تبقى الدولة ويبقى الدستور.