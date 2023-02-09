باقري بعد لقائه بو حبيب: النخب السياسية اللبنانية والشعب لديهم الوعي لتقرير مستقبل البلد

أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية وكبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي الإيراني علي باقري، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، أن طهران لديها قناعة راسخة أن النُخب اللبنانية السياسية من جهة، والشعب اللبناني من جهة أخرى، لديهم الوعي والبصيرة والحكمة الكافية التي تؤهّلُهم لتقرير مستقبل هذا البلد من خلال الارادة الوطنية اللبنانية المستقلة والحرة بعيدا عن أي إملاءات خارجية.



وشدد باقري على أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية ستبقى دائما الى جانب لبنان داعِمة ومؤازِرة له في مختلف المجالات.



ووعد بو حبيب بدوره بنقل ما تمّ بحثُه خلال الاجتماع الى الوزراء المختصين وإلى رئيس الحكومة.