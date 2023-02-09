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روسيا تقرر منح لبنان إمدادات مجانية من القمح والمنتجات النفطية
أخبار لبنان
2023-02-09 | 07:50
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روسيا تقرر منح لبنان إمدادات مجانية من القمح والمنتجات النفطية
تلبيةً لنداء الحكومة اللبنانية، قررت روسيا منح لبنان إمدادات مجانية من القمح والمنتجات النفطية، والعملُ جارٍ على تنسيق نقل هذه المُنتَجات، حسبما أعلن السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف.
وشدّد روداكوف على أنّ روسيا تبحث باستمرار عن مناسبات لتقديم الدعم للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيراً إلى أنّ بلادَه ستظل دائماً منفتحة على المقترحات المتعلقة بإطلاق أي مشاريع مثمرة للطرفين.
وكانت روسيا قد منحت لبنان 10 آلاف طن من الوقود، و25 ألف طن من القمح، في تشرين الأول الماضي.
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