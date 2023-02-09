نائب وزير الخارجية الإيرانية زار المجلس السياسي لـ"حزب الله"

زار نائب وزير الخارجية الإيرانية كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني علي باقري كني المجلس السياسي لـ"حزب الله"، يرافقه السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني والقائم بالأعمال حسن خليلي، والتقى رئيس المجلس السيد إبراهيم أمين السيد وأعضاء المجلس، وأطلعهم على آخر مستجدات مفاوضات الملف النووي الإيراني. وفي ختام اللقاء أولم رئيس المجلس على شرفه والوفد المرافق.