الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
11
o
كسروان
11
o
الشمال
10
o
الجنوب
9
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
11
o
كسروان
11
o
الشمال
10
o
الجنوب
9
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الصحة": 122 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
أخبار لبنان
2023-02-09 | 14:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"الصحة": 122 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
جديد إصابات وكورونا والكوليرا في لبنان
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا، تسجيل 122 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1229915، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
وزارة الصحة
كورونا
الكوليرا
لبنان
التالي
الأب أبو طقّة في عيد مار مارون رفع الصلوات لأجل انتخاب رئيس للجمهوريّة: للعودة إلى القيم وإعادة النظر في سلوكيّات كلّ الفرقاء
تأجيل إعلان الاقفال التام للمصارف للاسبوع المقبل (الجمهورية)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فيروس كورونا
2023-02-06
وزارة الصحة: 150 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
فيروس كورونا
2023-02-06
وزارة الصحة: 150 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
0
أخبار لبنان
2023-02-04
وزارة الصحة: 161 إصابة جديدة بكورونا وصفر إصابات بالكوليرا
أخبار لبنان
2023-02-04
وزارة الصحة: 161 إصابة جديدة بكورونا وصفر إصابات بالكوليرا
0
فيروس كورونا
2023-01-31
وزارة الصحة: 192 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
فيروس كورونا
2023-01-31
وزارة الصحة: 192 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
0
أخبار لبنان
2023-01-27
وزارة الصحة: 233 إصابة بكورونا وحالة وفاة.. فماذا عن الكوليرا؟
أخبار لبنان
2023-01-27
وزارة الصحة: 233 إصابة بكورونا وحالة وفاة.. فماذا عن الكوليرا؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:39
طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
01:39
طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
0
صحف اليوم
00:10
اللقاء الخماسي في باريس يحمّل اللبنانيين مسؤولية الخروج من أزمة الرئاسة (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
00:10
اللقاء الخماسي في باريس يحمّل اللبنانيين مسؤولية الخروج من أزمة الرئاسة (الشرق الاوسط)
0
صحف اليوم
00:01
الراعي ينتظر التأكد من فاعلية أي حركة يريد القيام بها (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
00:01
الراعي ينتظر التأكد من فاعلية أي حركة يريد القيام بها (الشرق الاوسط)
0
اسرار
23:34
اسرار الصحف 10-02-2023
اسرار
23:34
اسرار الصحف 10-02-2023
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:14
صندوق النقد الدولي يمنح بوركينا فاسو مساعدة طارئة بقيمة 80 مليون دولار
أخبار دولية
16:14
صندوق النقد الدولي يمنح بوركينا فاسو مساعدة طارئة بقيمة 80 مليون دولار
0
آخر الأخبار
00:12
التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد
آخر الأخبار
00:12
التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
مفقودون لبنانيون في تركيا... والأمل موجود في العثور عليهم أحياء
تقارير نشرة الاخبار
13:25
مفقودون لبنانيون في تركيا... والأمل موجود في العثور عليهم أحياء
0
أخبار دولية
11:56
بغداد تعلن توقيف مديرة سابقة لمصرف عراقي في الإمارات ملاحقة بشبهة فساد
أخبار دولية
11:56
بغداد تعلن توقيف مديرة سابقة لمصرف عراقي في الإمارات ملاحقة بشبهة فساد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
دير مار مارون العاصي في الهرمل: قصة الموارنة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
دير مار مارون العاصي في الهرمل: قصة الموارنة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في عيد مار مارون: الدعوة الرسمية لم توجه للمشاركة في القداديس الاحتفالية... فما هي الأسباب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في عيد مار مارون: الدعوة الرسمية لم توجه للمشاركة في القداديس الاحتفالية... فما هي الأسباب؟
0
أخبار دولية
13:50
كارثة زلزال الأناضول أصابت البشر والحجر.. منشآت ضخمة تأثرت وأخرى صمدت ومنها سد أتاتورك
أخبار دولية
13:50
كارثة زلزال الأناضول أصابت البشر والحجر.. منشآت ضخمة تأثرت وأخرى صمدت ومنها سد أتاتورك
0
أخبار دولية
13:30
السوريون يعانون في المناطق المنكوبة شحاً في المساعدات وعمليات الإغاثة
أخبار دولية
13:30
السوريون يعانون في المناطق المنكوبة شحاً في المساعدات وعمليات الإغاثة
0
أخبار دولية
13:30
سوريا تسابق الوقت لإنقاذ من كُتِب له عمر جديد.. أو لرفع جثامين الضحايا الذين يرتفع عددهم
أخبار دولية
13:30
سوريا تسابق الوقت لإنقاذ من كُتِب له عمر جديد.. أو لرفع جثامين الضحايا الذين يرتفع عددهم
0
أخبار دولية
13:30
باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه
أخبار دولية
13:30
باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه
0
أخبار دولية
13:30
تقارب عراقي إماراتي...
أخبار دولية
13:30
تقارب عراقي إماراتي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
هل اقترب موعد عقد جلسة تشريعية بدعوة من بري؟ وماذا عن مشاركة تكتل لبنان القوي فيها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
هل اقترب موعد عقد جلسة تشريعية بدعوة من بري؟ وماذا عن مشاركة تكتل لبنان القوي فيها؟
0
رياضة
13:26
ريال مدريد يُقصي الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة العالم للأندية في كرة القدم
رياضة
13:26
ريال مدريد يُقصي الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة العالم للأندية في كرة القدم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:54
فنانة لبنانيّة تتبرّع بـ 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا
فنّ
04:54
فنانة لبنانيّة تتبرّع بـ 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا
2
أخبار سياسية
11:46
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
أخبار سياسية
11:46
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
3
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
4
أخبار لبنان
11:27
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تنشر خطة الإستجابة الوطنية للكوارث والأزمات
أخبار لبنان
11:27
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تنشر خطة الإستجابة الوطنية للكوارث والأزمات
5
أخبار دولية
13:30
باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه
أخبار دولية
13:30
باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه
6
فنّ
04:46
مايا دياب تلبّي نداء المساعدة: "سبقتني راغب علامة"
فنّ
04:46
مايا دياب تلبّي نداء المساعدة: "سبقتني راغب علامة"
7
اخبار البرامج
06:14
حاولت كلّ الطرق بلا جدوى... غادة تتحدث عن فشل زواجها الأول والسبب "الضعف الجنسي" (فيديو)
اخبار البرامج
06:14
حاولت كلّ الطرق بلا جدوى... غادة تتحدث عن فشل زواجها الأول والسبب "الضعف الجنسي" (فيديو)
8
آخر الأخبار
05:26
باسيل من المقر البطريركي في البلمند: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقا مارونيا بل وطنيا فنحن ملزمون على الاتفاق لانتخاب رئيس بالاكثرية المطلوبة
آخر الأخبار
05:26
باسيل من المقر البطريركي في البلمند: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقا مارونيا بل وطنيا فنحن ملزمون على الاتفاق لانتخاب رئيس بالاكثرية المطلوبة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store