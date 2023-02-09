"الصحة": 122 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

جديد إصابات وكورونا والكوليرا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا، تسجيل 122 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1229915، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.



كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.