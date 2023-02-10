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حريق كبير داخل سوق الاحد في طرابلس (فيديو وصور)

حريق في سوق الاحد في طرابلس



شب حريق كبير داخل سوق الاحد في طرابلس بإحدى البسطات.



ويمتدد الحريق بسرعة الى باقي البسطات المجاورة، فيما غطى الدخان الاسود سماء المنطقة بإنتظار فرق الاطفاء ولا تزال اسبابه مجهولة.