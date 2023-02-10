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المؤازرة الفنية من مهندسي "مصلحة الليطاني" لإصلاح مستشفى النبطية الحكومي
أخبار لبنان
2023-02-10 | 02:53
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المؤازرة الفنية من مهندسي "مصلحة الليطاني" لإصلاح مستشفى النبطية الحكومي
فريق من مهندسي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني يباشر بتقديم المؤازرة الفنية والعملية والاستشارية لمستشفى النبطية الحكومي
باشر فريق من مهندسي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وفرق الصيانة فيها بتقديم المؤازرة الفنية والعملية والاستشارية لمستشفى النبطية الحكومي حيث ستقوم هذه الفرق برفع الانقاض و التحضير لمباشرة الاصلاحات اللازمة في الاقسام المتضررة.
وذلك للاسراع باعادة فتح المستشفى واستقبال المرضى.
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