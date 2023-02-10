نوفل ضو للـLBCI: المعنيون باجتماع باريس سيقومون بجولة على اللبنانيين.. وأراهن على الموقف العربي

أكّد الكاتب والمحلل السياسي نوفل ضو أن السفير السعودي وليد بخاري والمعنيين بالاجتماع الخماسي في باريس سيقومون بجولة على اللبنانيين ليبلغوهم بنتائج الاجتماع.وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى خيارين سيتم طرحهما، الاول أن يتدبّر اللبنانيون أمرهم في انتخاب رئيس، أمّا الثاني فيقول: "اذا أردتم أن تدخلوا بمشروع إقليمي نحن الى جانبكم والكرة في ملعب اللبنانيين".واعتبر، في موضوع طرح الاسماء لرئاسة الجمهورية أن الامور أصبحت واضحة والخيار إما بين ثنائي رئيس تيار المرده سليمان فرنجية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أو البديل عنهما قائد الجيش جوزيف عون والسفير نواف سلام.وشدد على أن السعودية لم تطرح اسماً لرئاسة الجمهورية، حتى خلال الاجتماعات التي يفترض أن تستكمل في فرنسا، وقال: "السعودية لفتت الى انها مع حل شامل في لبنان وقالت إنها لن تعرقل الحلول الاخرى ولكن لا "تطلبوا مني أن أكون شريكا في هذه الصفقة".واعتبر أن إيران هدفها التوسع وفرنسا تسعى الى الاستقرار في لبنان، سائلاً: "أما السعودية فهل هي بحاجة الى لبنان؟".ورأى في السياق أن لا منطلقاً توسعياً أو احتوائياً في المملكة العربية إنما منطلق شراكة.ولفت الى أن موضوع تأخير البيان الختامي للاجتماع الخماسي في باريس هو أنّ كل فريق يقارب الوضع في لبنان من منطلق مختلف.واعتبر أن الفرنسيين راهنوا بأن يكون تدخل مصر والاردن على خط الوضع اللبناني لدفع "بعض الشيء" السعودية للعودة عن مواقفها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هي أقرب للموقف السعودي العربي من دون أن تكون شريكاً ضاغطاً، لافتاً الى أن حضورها كان حضور "المراقب".وقال: "في هذه المرحلة أراهن وأطمئن للموقف العربي لأن فرنسا تحاول أن تطفئ ناراً في لبنان أما النظرة العربية فتنطلق من رؤية شاملة للنظام العربي الجديد يكون لبنان فيه شريكاً"، لافتاً الى أن مصلحة لبنان هي أن نكون جزءاً من هذا النظام العربي الجديد.