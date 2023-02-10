إبراهيم خلف وعائلته من اللبنانيين المفقودين في تركيا.. فما هي قصّته؟

إبراهيم خلف وعائلته من اللبنانيين المفقودين في تركيا..



فقد اللبناني ابراهيم خلف وعائلته في تركيا إثر الزلزال الذي أصابها. وأشارت شقيقته في لبنان الى أنه كان يقطن في ولاية هاتاي في إنطاكيا.



وتجدر الاشارة الى أن أكثر من 45 لبنانياً فقد الاتصال بهم في تركيا إثر الزلزال.