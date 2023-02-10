هل مباني لبنان تقاوم الزلازل؟.. رئيس الجمعية اللبنانية للتخفيف من أضرار الزلازل يطمئن

ماذا يقول رئيس الجمعية اللبنانية للتخفيف من أضرار الزلازل؟

أكّد رئيس الجمعية اللبنانية للتخفيف من أضرار الزلازل المهندس راشد سركيس انه ابتداءً من الـ2012 لبنان يطبق مرسوم السلامة العامة. وشدد على ضرورة أن يلتزم المهندسون بهذا المرسوم.

ولفت الى أن المباني التي يفوق طولها الـ 20 متراً، والتي تم انشاؤها منذ الـ2012 يجب أن تكون مطابقة لمرسوم السلامة العامة وطمأن أن ما بين الـ2005 والـ2012 كانت المباني موافقة لمبدأ السلامة العامة وقبل هذه التواريخ كان المهندسون يعملون على انشاء مبان مقاومة للزلازل.