بو حبيب التقى السفيرة الاميركية... شيا: لإيصال المساعدات الإنسانية الى المناطق المنكوبة

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في القضايا الراهنة ومن ضمنها الخطوات التي قام بها لبنان على أثر وقوع الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا خصوصا لجهة فتح مطار رفيق الحريري الدولي وكل المرافىء اللبنانية لاستقبال المساعدات المقدمة الى سوريا، إضافةً إلى إرسال عدد من الآليات للمساهمة في رفع الأنقاض وإرسال بعثتين للمساعدة في إنقاذ المتضررين جراء الزلزال.



وثمّنت السفيرة شيا هذه الخطوات، مشددة على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية الى المناطق المنكوبة والأشخاص المتضررين.