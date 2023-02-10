المفتي قبلان: المطلوب تسوية رئاسية تخلصنا من كسل هذه الحكومة الجبانة

المفتي قبلان دعا الى مساعدة الشعبين السوري والتركي: المطلوب تسوية رئاسية تخلصنا من كسل هذه الحكومة الجبانة



شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على أنه "من غير المقبول أبدا اللعب بشعبنا وأهلنا بالوعود الكاذبة والنفاق الحكومي، سواء موضوع الدولار والدواء والتعليم والكهرباء وغيرها"، وقال: "بصراحة أكثر لقد مللنا من هذه الحكومة المستعبدة، والمطلوب تسوية رئاسية تخلصنا من كسل هذه الحكومة الجبانة ولبنان من قعر إلى قعر أعمق، والتعويل على أكاذيب واشنطن تضييع للوقت وللبلد، ومن يعول عليها تعويل على فراغ، مضافا إلى أنه خيانة، ومن غير المسموح تسليم لبنان لواشنطن وتوابعها".



وأضاف، في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة: "السيادة اللبنانية تمر في مجلس النواب فقط، واللعبة الدولية مرفوضة بشدة، والمطلوب من القيادات الروحية والوطنية تدشين موجة وطنية للضغط على القوى السياسية التي تراهن على اللعبة الخارجية للنزول عن الشجرة. والمطلوب من بعض القيادات التاريخية أن تكون واقعية أكثر، لأن زمن لبنان المزاد العلني انتهى، والآن لبنان هو لبنان".



وأكد المفتي قبلان أن ما يجري اليوم في سوريا مذبحة أمريكية أوروبية تطال شعبا بأكمله بخلفية طغيان لا سابق له.



وكرر المفتي قبلان دعوته "لكل كيان ومنظمة وشعب حر في هذا العالم لمد يد المساعدة للشعبين التركي والسوري"، واعتبر أن من لا يفعل وهو قادر يرتكب أسوأ عناوين الإجرام. قائلاً: "هنا أقول الأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات الغربية والدول الغربية تتفرج بشماتة على الإبادة التي يتعرض لها الشعب السوري، هذه هي صورة الغرب المجرم، والأيام دول، واليوم علينا وغدا لنا إن شاء الله".



ووجه خطابه للدول العربية بالقول: "مزقتكم واشنطن، واستفردت بكم، وداست كرامتكم، واليوم أغلب الدول العربية والإسلامية فريسة مالية ونقدية واقتصادية وأمنية وسياسية لواشنطن، واليوم سوريا وغدا أنتم، والحر من يكسر قانون قيصر، ويخلع أغلال واشنطن عن عنقه، وما أقل الأحرار في بلاد العرب".

