مخاتير قضاء جبيل: نعاني بسبب السرقات التي تقع على املاكنا واملاك الدولة

مناشدة من مخاتير قضاء جبيل: نعاني بسبب السرقات التي تقع على املاكنا واملاك الدولة

ناشد مخاتير بلدات قضاء جبيل، حيث لا يوجد مجالس بلدية، القوى الامنية والمراجع المختصة، رافعين صرخة الاهالي في قرى قضاء جبيل لما يعانون منه بسبب السرقات التي تقع على املاكهم وعلى املاك الدولة من شبكات الكهرباء والهواتف والانارة والتي ازدادت كثيرا في الاونة الاخيرة، وقالوا إن الاهالي أصبحوا يعيشون حالة ذعر شديدة خاصة السكان المتواجدين في قراهم طيلة ايام السنة.



وطالب مخاتير القرى وضع حد لهذا الفلتان.