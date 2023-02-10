العثور على جثة امرأة سورية قرب ضفاف نهر الليطاني

العثور على جثة امرأة سورية قرب ضفاف نهر الليطاني



عثر ظهر اليوم على جثة امرأة من التابعية السورية قرب ضفاف نهر الليطاني في محلة القاسمية بالقرب من بلدة برج رحال.



وقد حضرت القوى الامنية وعناصر من الدفاع المدني الى المكان.