في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، اقام قسم أمراض الدم والسرطان ودائرة التعليم الطبي المستمر حفل افتتاح مؤتمر بيروت لسرطان الثدي السنوي الحادي عشر.وتركز النقاش على سبل معالجة ازمة الادوية السرطانية، وسيبحث المؤتمر على مدى يومين في ايجاد حلول لازمة العلاج والاستشفاء وذلك بمشاركة المسؤولين المعنيين.