بعد المعلومات عن إتجاه المصارف إلى الإقفال التام... كيف بدت الحركة داخل وخارج المصارف؟

بعد المعلومات عن إتجاه المصارف إلى الإقفال التام بدءًا من منتصف الأسبوع المقبل، كيف بدت الحركة داخل وخارج المصارف؟ وما هو تأثير هكذا خطوة على السوق المالي؟إليكم التفاصيل في الفيديو أعلاه...