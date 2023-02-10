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فياض إلتقى وفدًا من ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة العائد للـEITI

أخبار لبنان
2023-02-10 | 08:30
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فياض إلتقى وفدًا من ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة العائد للـEITI
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فياض إلتقى وفدًا من ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة العائد للـEITI

فياض يلتقي وفدًا من ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة العائد للـEITI

إستقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض اليوم وفدًا من ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة العائد لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية (EITI) ضم الدكتورة فدوى كلاب ومارون الخولي وزاهي سالم بحضور عضو مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول بالتكليف كابي دعبول.
 
وقد بحث الوزير فياض مع الوفد الإجراءات التي تستكملها الدولة اللبنانية للإنضمام إلى المبادرة وإتمام تشكيل مجلس أصحاب المصلحة الذي يقتضي أن يتألف من ممثلين عن الدولة اللبنانية والشركات أصحاب الحقوق البترولية والممثلين من قبل جمعيات المجتمع المدني.
 
علمًا أن مجلس الوزراء قد أعلن سابقًا نية لبنان بالإنضمام إلى المبادرة وتعيين وزير الطاقة والمياه المسؤول على تنفيذ إجراءات الإنضمام إلىيها وهيئة إدارة قطاع البترول للقيام بدور السكرتاريا لإجراءات الإنضمام.

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