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بيان لبعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان عن الوضع الراهن في البلد... هذا ما جاء فيه

بيان لبعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان عن الوضع الراهن في البلد... هذا ما جاء فيه





وحضت في بيان كل الأطراف المعنية على احترام إستقلالية القضاء والإمتناع عن كل أعمال التدخل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في إنفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن الحق في المعرفة والمساءلة ركيزتان من ركائز سيادة القانون.



ودعت بعثات الإتحاد الأوروبي مجلس النواب إلى الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية يوحد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي، معتبرة أن إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها أمر أساسي لتأمين حسن سير مؤسسات الدولة.



وجددت دعوة كل الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية حتى تنفذ بالكامل الخطوات التي سبق أن تم الإتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، معربة عن إستعدادها لدعم لبنان على مسار الإستقرار الإقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية.



وقالت: "يجب أن تعالج الموازنة العامة لعام 2023 مسألة إنهيار قيمة رواتب موظفي القطاع العام لتمكينهم من متابعة عملهم لصالح الشعب اللبناني".

أعربت بعثة الإتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان عن عميق القلق حيال الوضع الراهن في البلد.وحضت في بيان كل الأطراف المعنية على احترام إستقلالية القضاء والإمتناع عن كل أعمال التدخل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في إنفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن الحق في المعرفة والمساءلة ركيزتان من ركائز سيادة القانون.ودعت بعثات الإتحاد الأوروبي مجلس النواب إلى الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية يوحد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي، معتبرة أن إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها أمر أساسي لتأمين حسن سير مؤسسات الدولة.وجددت دعوة كل الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية حتى تنفذ بالكامل الخطوات التي سبق أن تم الإتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، معربة عن إستعدادها لدعم لبنان على مسار الإستقرار الإقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية.وقالت: "يجب أن تعالج الموازنة العامة لعام 2023 مسألة إنهيار قيمة رواتب موظفي القطاع العام لتمكينهم من متابعة عملهم لصالح الشعب اللبناني".