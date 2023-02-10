الهيئات الإقتصادية تناقش مع حاصباني إقتراح قانون التكتل الرامي الى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة

شقير: الهيئات الإقتصادية ستعمل على إعداد ورقة متكاملة تتضمن رأيها وإقتراحاتها حول إقتراح القانون

إلتقت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضاء الهيئات، وخصص اللقاء لمناقشة إقتراح قانون التكتل الرامي الى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة.



ونوّه شقير بالجهد الكبير المبذول في إقتراح القانون المقدم "الذي يلتقي في أهدافه والكثير من جوانبه مع خطة الهيئات الإقتصادية للتعافي الإقتصادي والمالي"، مؤكداً عزم الهيئات التعاون مع تكتل الجمهورية القوية في ما خص هذا المشروع ومع أي جهة لبنانية بكل ما من شأنه خدمة مصلحة لبنان واللبنانيين.



من جهته، شكر حاصباني الهيئات الإقتصادية لسرعة إستجابتها لمناقشة إقتراح القانون، منوهاً بدور الهيئات الأساسي والفعال في حماية الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والنهوض بالبلد.



وشدد على إنفتاح التكتل على أي فكرة وإقتراح من شأنه المساعدة في إنضاج المشروع، "لأن الهدف في النهاية هو تحقيق أفضل نتائج للإقتصاد الوطني والمودعين والمجتمع اللبناني والدولة اللبنانية".



وفي نهاية الإجتماع، أكد شقير أن الهيئات الإقتصادية ستعمل في الفترة المقبلة على إعداد ورقة متكاملة تتضمن رأيها وإقتراحاتها حول إقتراح القانون وتسليمها الى حاصباني.