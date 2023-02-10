بو حبيب زار السفارة التركية معزيا وأكد دعم لبنان ضمن إمكاناته

بو حبيب أعرب حزنه وتعاطفه مع أهالي ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا

زار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب السفارة التركية، معزيا بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، ودوّن في سجل التعازي كلمة أعرب فيها عن حزنه وتعاطفه مع أهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.



وأكد بو حبيب دعم لبنان لتركيا شعبا وحكومة ضمن إمكاناته المتاحة.