وزير الزراعة بحث مع وفد من البنك الدولي في آليات إطلاق مشروع زراعي

وزير الزراعة بحث مع وفد من البنك الدولي في آليات إطلاق مشروع زراعي



إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن وفدًا من البنك الدولي وجرى البحث في تفاصيل المشاريع التي يمولها البنك وتشمل القطاع النباتي و الحيواني والعمل التعاوني والإرشاد الزراعي ودعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خلال الأسابيع القادمة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق مشروع زراعي يجري العمل على إنهاء دراساته لكي يبصر النور خلال الأشهر القادمة.



كما جرت جولة أفق حول اللقاءات التي عقدت بين البنك الدولي والمختصين من وزارة الزراعة بالإضافة إلى وضع أسس للنقاشات التي ستتم خلال الأسابيع القادمة والتي تبدأ في بعلبك تاليها عكار والنبطية بحضور وفد من البنك الدولي رفيع المستوى قادم من واشنطن بالإضافة إلى زملاء لهم من مكتب بيروت.