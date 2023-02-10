الراعي استقبل كشيشيان والمرتضى... بقرادونيان: الزيارة لاستكمال لقاء أصحاب الغبطة والبحث في مبادرة اجتماع النواب المسيحيين

الراعي بحث مع كشيشيان وبقرادونيان في كيفية إيجاد حلول لمأزق الرئاسة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، بطريرك الأرمن الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان، يرافقه الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.



وبعد اللقاء، قال بقرادونيان: "إن الزيارة اليوم هي لاستكمال اللقاء الذي كان قد عقد بين أصحاب الغبطة للبحث في مبادرة لقاء النواب المسيحيين من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، الذي هو شأن وطني ومسيحي. وتم البحث في كيفية إيجاد حلول لمأزق رئاسة الجمهورية وعقد اجتماع لهذه الغاية بين رؤساء الطوائف المسيحية، وتولى غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الدعوة أو مناقشة طريقة جمع النواب المسيحيين، وغبطته يجتهد من أجل تحقيق هذه الغاية. وفي الأيام المقبلة، نتوقع خطوات جديدة في هذا الإطار".



المرتضى



ثم اسقبل الراعي وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى مهنئا إياها بعيد مار مارون ومثنيا على "حكمة غبطته وسعيه الدائم لتحقيق مصلحة لبنان أولا".