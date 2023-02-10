اعتصام أمام "الداخلية" احتجاجا على تكرار الإشكالات في عائشة بكار

المشاركون بالاعتصام طالبوا بتنحية أحد مخاتير المنطقة على خلفية الاشكالات

نفذ عدد من أبناء منطقة عائشة بكار اعتصاما أمام مدخل وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع، تخلله قطع الطريق بالاطارات المشتعلة، احتجاجا على تكرار الاشتبكات التي شهدتها المنطقة أمس واليوم، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



وطالب المشاركون بتنحية أحد مخاتير المنطقة على خلفية هذه الاشكالات.