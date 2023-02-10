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قضية اللبنانيين في أنطاكيا... ماذا في آخر المعطيات؟

قضية اللبنانيين في أنطاكيا... ماذا في آخر المعطيات؟

هذه الصورة تنحسب على المساحات كافة في أنطاكيا... صورة الدمار الهائل...