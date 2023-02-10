نصيحة من التيار الوطني الحر الى جعجع!

التيار الوطني الحر: مشكور جعجع لحرصه المباغت على موقع الرئاسة

ردّ التيار الوطني الحر على تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قائلا: "مشكور السيد سمير جعجع لحرصه المباغت على موقع الرئاسة. لكن حبذا لو منّ على اللبنانيين بحرصه هذا في السنوات الرئاسية الست التي لم يترك معولاً إلا واستخدمه هدما وتنكيلا وتدميراً بموقع الرئاسة وصلاحيات الرئيس، لا لسبب الّا احقاده الشخصية".



وأضاف التيار الوطني الحر في بيان: "في أي حال، ليس السيد جعجع في موقع الناصح للتيار لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعية، ولا هو أهل لذلك، هو من شارك في جلسات "تشريع الضرورة" عدّة في مرحلة الفراغ الرئاسي ٢٠١٤-٢٠١٦ ولا هو أهل لذلك. وفي كل الاحوال، واضح أن معلومات وقراءات السيد جعجع عن موقف التيار من المشاركة او عدمها هي مغلوطة، وهي كقراءاته عن الدولار صعوداً او نزولًا. فننصحه ان يركض وراء مواقف التيار، كركضه وراء الدولار، علّه يلحق بها".