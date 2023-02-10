حمية: لبنان بكل طاقاته ورغمًا عن ظروفه الصعبة يبقى حاضرًا

حمية: لبنان بكل طاقاته ورغمًا عن ظروفه الصعبة يبقى حاضرًا



غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية عبر حسابه على "تويتر": "تركيا بلد عزيز على لبنان، ورسالتنا لها كانت من خلال البعثة المتنوعة التي أرسلت إليها للمساعدة في أعمال الاغاثة، وهي تفيد بأن ‎لبنان بكل طاقاته ورغمًا عن ظروفه الصعبة يبقى حاضرًا مع أصدقائه في أوقاتهم العصيبة".